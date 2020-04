PS5 | ' l' SSD farà decisamente la differenza per gli sviluppatori' | parola del

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 20 aprile 2020) Sin dalla presentazione organizzata da Sony e presentata da Mark Cerny, si è discusso parecchio di una componente di PS5 che spiccava rispetto a tutte le altre e che in un confronto diretto con la concorrenza risulta sulla carta indubbiamente migliore: l'SSD.È stato detto e ridetto, a livello di pura potenza e di puri numeri Xbox Series X è superiore rispetto a PS5 mentre a livello di SSD la situazione è sicuramente diversa. Naturalmente a livello di performance non possiamo esprimerci perché non abbiamo videogiochi da confrontare su entrambe le piattaforme e perché soprattutto riguardo PS5 ci sono ancora diversi elementi da svelare. L'SSD, in ogni caso, si è dimostrato piuttosto divisivo tra chi lo loda apertamente e chi invece èpiù scettico. Marcus Lehto rientra chiaramente nella prima categoria.Per chi non lo ...