Ostia | 51enne gambizzato in strada | è il cognato di Roberto Spada

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 aprile 2020) Un uomo di 51 anni è stato ferito alla gamba da un colpo d’arma da fuoco oggi ad. Secondo quanto si apprende ilè ildi. Il ferito accompagnato in ospedale dalla sorella al momento non ha fornito dettagli sull’accaduto. Il fatto è avvenuto in via Forni teatro di numerosi episodi di sangue tra cui il duplice omicidio di Giovanni Galleoni detto “Baficchio” e Francesco Antonini soprannominato “Sorcanera” uccisi nel novembre del 2011 in una vera esecuzione. Tra i condannati per il duplice omicidio proprioche sta scontando in carcere la condanna per associazione di stampo mafioso. L'articoloin: è ildiproviene da Italia Sera.