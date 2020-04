OMS: “Poche persone hanno sviluppato gli anticorpi, anche nelle zone più colpite” (Di lunedì 20 aprile 2020) Le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in conferenza stampa a Ginevra su Covid-19. "Vogliamo ribadire che allentare le restrizioni non rappresenta la fine dell'epidemia in nessun Paese del mondo" ha evidenziato. Leggi su fanpage (Di lunedì 20 aprile 2020) Le parole di Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), oggi in conferenza stampa a Ginevra su Covid-19. "Vogliamo ribadire che allentare le restrizioni non rappresenta la fine dell'epidemia in nessun Paese del mondo" ha evidenziato.

