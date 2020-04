Mastella chiama De Luca | “Si sbloccherà la situazione sul cibo da asporto”

(Di lunedì 20 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “In una telefonata intercorsa, stamani, con il presidente della Regione De, ho riproposto la questione dell’asporto trovando piena disponibilità per una soluzione positiva. Tra non molto, se le condizioni sanitarie restano tranquillizzanti, si sbloccherà il comparto. Il tutto ovviamente previa adeguata e preventiva sanificazione dei locali dove viene prodotto ilda asporto”. A dichiararlo è il sindaco di Benevento, Clemente. L'articoloDe: “Si sbloccherà lasulda asporto” proviene da Anteprima24.it.

