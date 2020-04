M5S, rivolta contro Di Battista. Insulti e rabbia: «Sciacallo, ci tratti come se fossimo tutti cogl…» (Di lunedì 20 aprile 2020) Prima il documento dell’ala anti-Mes con le ricette economiche per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Poi il duro appello promosso da Alessandro Di Battista (e sottoscritto da altri esponenti pentastellati) per chiedere al governo di bloccare la riconferma di Claudio Descalzi come Ad dell’Eni. Sono giorni turbolenti per il Movimento 5 Stelle, che si scopre sempre più diviso e preda di guerre intestine in una fase cruciale della storia del Paese. Terremoto nel M5S, Di Battista diventa un “caso” La mossa dell’ex deputato M5S in queste ore viene criticata da molti suoi compagni di partito, che non ne hanno gradito il metodo. «Vuole spaccare il Movimento, in questa fase cerca di dividere tra chi è duro e puro e chi è “venduto”», punge un grillino. Interpellato dall’Adnkronos, l’europarlamentare ... Leggi su secoloditalia "Non avrà più il nostro voto". Fase 2 con un nuovo premier? Rivolta M5s - voci : Conte cacciato per il Mes

