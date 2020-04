In Olanda falla nell'app per il tracciamento dei casi covid: esposti i dati degli utenti (Di lunedì 20 aprile 2020) In tutto il mondo, compresa l’Italia, i paesi si stanno dotando di un’app di tracciamento del contagio del coronavirus e si è aperto un dibattito sulla privacy e la sicurezza. E proprio in questi giorni, una delle applicazioni proposte al governo olandese, covid19 Alert!, ha subito un ‘data breach’, cioè una esposizione di dati. Mentre il Liechtenstein sperimenta anche un braccialetto elettronico.Stando a quanto scrive il quotidiano DeStandard, circa 100-200 nomi, email, password criptate sono state rese pubbliche. “Un errore umano, in mezz’ora abbiamo risolto”, dice uno dei creatori dell’app covid19 Alert!. I dati, non si comprende la causa, erano accessibile da una diversa app degli sviluppatori, un problema causato, secondo gli stessi, dalla fretta e “da un errore umano”. L’app consente di comprendere se ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 aprile 2020) In tutto il mondo, compresa l’Italia, i paesi si stanno dotando di un’app didel contagio del coronavirus e si è aperto un dibattito sulla privacy e la sicurezza. E proprio in questi giorni, una delle applicazioni proposte al governo olandese,19 Alert!, ha subito un ‘data breach’, cioè una esposizione di. Mentre il Liechtenstein sperimenta anche un braccialetto elettronico.Stando a quanto scrive il quotidiano DeStandard, circa 100-200 nomi, email, password criptate sono state rese pubbliche. “Un errore umano, in mezz’ora abbiamo risolto”, dice uno dei creatori dell’app19 Alert!. I, non si comprende la causa, erano accessibile da una diversa appsviluppatori, un problema causato, secondo gli stessi, dalla fretta e “da un errore umano”. L’app consente di comprendere se ...

In tutto il mondo, compresa l’Italia, i paesi si stanno dotando di un’app di tracciamento del contagio del coronavirus e si è aperto un dibattito sulla privacy e la sicurezza. E proprio in questi ...

AMSTERDAM – L’Olanda che, insieme alla Germania vuol dettar legge in Europa a suo esclusivo beneficio, comincia a far acqua (nessun riferimento a possibili falle nelle dighe…) nel contenimento del ...

