Giulia Grillo con Dibba: “Nomine non trasparenti, problema di democrazia nel M5S” (Di lunedì 20 aprile 2020) Giulia Grillo è d’accordo con Alessandro Di Battista sulle nomine di Stato. L’ex ministro della Salute nel precedente governo Conte – allora sostenuto da M5S e Lega, ndr – ha espresso la sua posizione in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove ha ricordato le parole pronunciate nel suo primo intervento da parlamentare, … L'articolo Giulia Grillo con Dibba: “Nomine non trasparenti, problema di democrazia nel M5S” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - Giulia Grillo in diretta da Messina mostra nuovi arrivi dei traghetti in Sicilia

Coronavirus - la bufala del lavaggio con acqua e sale. Giulia Grillo (M5S) mette in guardia gli utenti

Coronavirus - l’ex Ministro Giulia Grillo ancora contro la disinformazione : il caso della fake news sull’Arbidol (Di lunedì 20 aprile 2020)è d’accordo con Alessandro Di Battista sulle nomine di Stato. L’ex ministro della Salute nel precedente governo Conte – allora sostenuto da M5S e Lega, ndr – ha espresso la sua posizione in un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, dove ha ricordato le parole pronunciate nel suo primo intervento da parlamentare, … L'articolocon: “Nomine nondinel M5S” NewNotizie.it.

fisco24_info : Nomine: Giulia Grillo, in M5S problema democrazia interna: Chi attacca Di Battista lo fa per zittirci. Conte non c'… - st_2351 : @forzapd Gerolamo Sirchia, Francesco De Lorenzo, Giulia Grillo - GfveGianfra : @BarillariM5S Il M5S che ho votato non so dove sia...riproviamo magari con #Dibba anche se sinceramente sono un po’… - BlackMa26865702 : RT @StinaVik: ++ STELLE GUERRIERE ++ Condivido l'appello di Giulia Grillo e di altri esponenti del Movimento ?????????? i valori fondanti v… - Claudio6745 : RT @StinaVik: ++ STELLE GUERRIERE ++ Condivido l'appello di Giulia Grillo e di altri esponenti del Movimento ?????????? i valori fondanti v… -