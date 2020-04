Cinquecentenario Raffaello: il ritratto come specchio dell’anima (Di lunedì 20 aprile 2020) A 500 anni dalla scomparsa dell'artista di Urbino, una grandiosa esposizione lo celebra a Roma. E in attesa della riapertura dopo l'emergenza Covid-19, un viaggio tra i suoi capolavori ne racconta la capacità introspettiva e i rapporti col proprio tempo.Ecco, io ho 30 anni più di Raffaello. Raffaello Sanzio è vissuto 37 anni: era nato il 6 aprile a Urbino ed è morto a Roma il 6 aprile (1520). In queste due date c'è un mondo, Raffaello ha creato il mondo. Dio si era limitato ad abbozzarlo, Raffaello lo ha perfezionato. Oggi, a Roma, una mostra chiusa ci tiene nascoste le opere di questo straordinario pittore. Speriamo che a Urbino - non è stato possibile il 6 aprile, ma tra qualche settimana - si possa riaprire tutto e si possa vedere ciò che Raffaello ha lasciato nella memoria dei suoi concittadini che oggi lo onorano. Urbino è il ... Leggi su panorama Cinquecentenario Raffaello : il ritratto come specchio dell’anima (Di lunedì 20 aprile 2020) A 500 anni dalla scomparsa dell'artista di Urbino, una grandiosa esposizione lo celebra a Roma. E in attesa della riapertura dopo l'emergenza Covid-19, un viaggio tra i suoi capolavori ne racconta la capacità introspettiva e i rapporti col proprio tempo.Ecco, io ho 30 anni più diSanzio è vissuto 37 anni: era nato il 6 aprile a Urbino ed è morto a Roma il 6 aprile (1520). In queste due date c'è un mondo,ha creato il mondo. Dio si era limitato ad abbozzarlo,lo ha perfezionato. Oggi, a Roma, una mostra chiusa ci tiene nascoste le opere di questo straordinario pittore. Speriamo che a Urbino - non è stato possibile il 6 aprile, ma tra qualche settimana - si possa riaprire tutto e si possa vedere ciò cheha lasciato nella memoria dei suoi concittadini che oggi lo onorano. Urbino è il ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinquecentenario Raffaello Cinquecentenario Raffaello: il ritratto come specchio dell’anima Panorama I 500 anni dalla morte di Raffaello si celebrano online

o ancora ammirare all’interno delle sale in cui vengono custodite tramite la funzione street view. Queste erano alcune delle iniziative online proposte per celebrare il Cinquecentenario della morte di ...

Città di Castello nel numero in edicola dello storico fumetto 'Topolino'

Tributo al genio di Raffaello per il cinquecentenario dalla morte. La storia contenuta nel fumetto è ambientata nel centro storico tifernate ...

Tributo al genio di Raffaello per il cinquecentenario dalla morte. La storia contenuta nel fumetto è ambientata nel centro storico tifernate ...