Cementir Holding | Assemblea approva bilancio e cedola da 0 | 14 euro

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) –to dall’diil2019 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,14per azione, in linea con l’anno precedente. Il dividendo – fa sapere la Società – sarà posto in pagamento il 20 maggio previo stacco dellail 18 maggio (record date alla data del 19 maggio). L’ha, inoltre, nominato PricewaterhouseCoopers Accountants (PwC )come revisore contabile della Società per gli esercizi finanziari 2021-2030. È stato, infine, rinnovato il Cda per il triennio 2020-2022, composto da 9 membri: Francesco Caltagirone, in qualità di Executive Director; Azzurra Caltagirone, Alessandro Caltagirone, Edoardo Caltagirone, Saverio Caltagirone, Fabio Corsico, Paolo Di Benedetto, Veronica De Romanis e Chiara Mancini, tutti in qualità di Non-Executive ...