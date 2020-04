Calciomercato Napoli, secondo Carlo Alvino non interessano contropartite tecniche per cedere Arkadiusz Milik (Di lunedì 20 aprile 2020) Arkadiusz Milik avrebbe già un accordo economico con la Juventus. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato durante ‘Radio Goal’. “L’accordo è stato trovato qualche settimana fa. Chi ha avuto a che fare con il Napoli conosce la linea comportamentale del club. L’accordo per calciatori sotto contratto col Napoli va trovato prima con la società e poi con il calciatore stesso. Bisogna chiedere al Napoli se c’è disponibilità, trovare l’accordo col club e poi contattare il procuratore. Si andrà al braccio di ferro. Non escludo che il Napoli poi possa rispondere a questo sgarbo mostrando i muscoli”. “Al Napoli non interessano contropartite tecniche, pretende soltanto cash per il polacco. Il Napoli conosce la situazione legata a Milik e s’è già mosso ... Leggi su calciomercato.napoli Cavani al Napoli?/ Calciomercato - il paradosso di un affare che oggi conviene poco

Arkadiusz Milik piace alla Juventus. Le voci degli ultimi giorni trovano conferma. La destinazione bianconera sarebbe molto gradita al polacco, che non dovrebbe rinnovare col Napoli.

Arkadiusz Milik avrebbe già un accordo economico con la Juventus. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato durante ‘Radio Goal’. “L’accordo è stato trovato qualche settimana ...

Arkadiusz Milik piace alla Juventus. Le voci degli ultimi giorni trovano conferma. La destinazione bianconera sarebbe molto gradita al polacco, che non dovrebbe rinnovare col Napoli. Da parte del ...

Arkadiusz Milik avrebbe già un accordo economico con la Juventus. Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato durante ‘Radio Goal’. “L’accordo è stato trovato qualche settimana ...Arkadiusz Milik piace alla Juventus. Le voci degli ultimi giorni trovano conferma. La destinazione bianconera sarebbe molto gradita al polacco, che non dovrebbe rinnovare col Napoli. Da parte del ...