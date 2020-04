Australia: Google e Facebook pagheranno per le news (Di lunedì 20 aprile 2020) Canberra imporre codice di condotta sulle piattaforme digitali. Sarà il primo governo a imporre un regime legale, che include penalità finanziarie Leggi su repubblica (Di lunedì 20 aprile 2020) Canberra imporre codice di condotta sulle piattaforme digitali. Sarà il primo governo a imporre un regime legale, che include penalità finanziarie

Canberra imporre codice di condotta sulle piattaforme digitali. Sarà il primo governo a imporre un regime legale, che include penalità finanziarie ...

Editoria: l'Australia vuole costringere Google e Facebook a pagare contenuti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 apr - L'Australia ha annunciato oggi che vuole costringere Google e Facebook a pagare per i contenuti degli editori della stampa, una mossa per aiutare i ...

