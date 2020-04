App Immuni, Meloni: «Troppi punti oscuri, non si sa neppure chi gestirà i dati. Arcuri chiarisca» (Di lunedì 20 aprile 2020) Chi gestirà i dati? Come sarà garantita la privacy? Come la sicurezza? Il via libera all’utilizzo della app “Immuni”, arrivato dal commissario all’emergenza Covid, Domenico Arcuri, pone problemi enormi per la nostra società, ai quali la risposta non può essere l’iniziativa autonoma di un uomo solo al comando. A porre il problema con forza è stata Giorgia Meloni, rivendicando la necessità di un confronto parlamentare sulla materia. I rischi della app “Immuni” Il commissario per l’emergenza Covid Domenico Arcuri ha firmato un’ordinanza per la concessione gratuita di un’app di tracciamento digitale, che dovrebbe aiutare a rintracciare individui potenzialmente infetti prima ancora che emergano sintomi. Benché l’installazione dell’app sia volontaria, quando si entra nella ... Leggi su secoloditalia LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Roberto Speranza : “L’app Immuni ci aiuterà”

Spostamenti limitati per chi non scarica Immuni. L'ipotesi del governo per incentivare l'uso della app

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Roberto Speranza : “L’app Immuni ci aiuterà” (Di lunedì 20 aprile 2020) Chi gestirà i? Come sarà garantita la privacy? Come la sicurezza? Il via libera all’utilizzo della app “”, arrivato dal commissario all’emergenza Covid, Domenico, pone problemi enormi per la nostra società, ai quali la risposta non può essere l’iniziativa autonoma di un uomo solo al comando. A porre il problema con forza è stata Giorgia, rivendicando la necessità di un confronto parlamentare sulla materia. I rischi della app “” Il commissario per l’emergenza Covid Domenicoha firmato un’ordinanza per la concessione gratuita di un’app di tracciamento digitale, che dovrebbe aiutare a rintracciare individui potenzialmente infetti prima ancora che emergano sintomi. Benché l’installazione dell’app sia volontaria, quando si entra nella ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus, L'App 'Immuni' nel mirino del #Copasir 'Riguarda la sicurezza nazionale, bisogna approfondire' #ANSA… - marcocappato : Il codice della #app #immuni deve essere reso pubblico. Se si vuole creare fiducia per un'adozione volontaria, biso… - MinisteroSalute : ??#COVID19italia, firmata ordinanza su Immuni, la app per tracciare il contagio ??il sistema aiuta a identificare ind… - silviacarducci5 : RT @CesareCamboni: Criminali. Coronavirus, fase 2: senza la app 'Immuni' gli spostamenti saranno limitati - - NonnaMaria15 : RT @1000_best: la app #Immuni ficcatevela su per il gnao -