Vulpis | «Annullare la stagione? Sì | con oltre 22mila morti non c’è niente da festeggiare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 19 aprile 2020) Il direttore di Sporteconomy.it, Marcel, ha parlato ai microfoni di Lazionews24.com della ripresa del campionato. Le sue parole Marcel, giornalista esperto in economia sportiva e direttore di Sportseconomy.it, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24.com parlando della possibile ripresa del campionato. Le sue parole. LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 Lei sarebbe per l’annullamento della? «Sì, anche perchè con22’000nel paese non vedo proprio di che cosa dobbiamo. Capisco gli interessi di Sky e DAZN, quelli dei calciatori, dei presidenti, ecc. però mi sembra che ci troviamo di fronte all’ultimo ballo sul Titanic, mentre la nave ha colpito l’iceberg». Leggi su Calcionews24.com