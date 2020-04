Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via (Di domenica 19 aprile 2020) Abbiamo scelto il titolo del secondo album di Fabrizio De André per introdurre questa iniziativa il cui scopo è onorare la memoria delle tante vittime di coronavirus, perché la loro morte non sia solo un computo statistico o un bilancio anonimo. Ognuna di quelle morti è stata pianta da familiari e amici che non hanno nemmeno potuto salutare i propri cari. Non può essere e non sarà mai un elenco esaustivo. Ma è il nostro modo di rendere omaggio a quelle esistenze. Steven Rovelli, "innamorato del monte Avaro", bianco d'inverno, fiorito tra le rocce d'estate. Ci andava con la moto trial, con gli sci, con le gambe per vedere le stelle con Francesca. Ingegnere informatico a Bergamo, accarezzava anche gli abissi. "Nuota nei mari dell'infinito", gli amici del suo centro sub. "Da bambino l'allegria che dava a Tutti ... Leggi su agi Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via

Ultime Notizie dalla rete : Tutti morimmo Tutti morimmo a stento. Vite di quelli che il virus si è portato via AGI - Agenzia Italia Campania, De Luca ringhia: "No al rompete le righe al Nord o fermo i treni e metto tutti in quarantena!"

Coronavirus, vecchi in rivolta, lasciateci uscire e anche morire. Ma non toccateci le pensioni

