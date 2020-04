Tempi dilatati, 5 sostituzioni e 2 pause in più: le ipotesi per il calcio d'estate (Di domenica 19 aprile 2020) Cinque sostituzioni e due cooling break, uno per tempo, renderebbero una partita di calcio più lunga dei canonici 90 minuti più recupero. Leggi su tuttonapoli (Di domenica 19 aprile 2020) Cinquee due cooling break, uno per tempo, renderebbero una partita di; lunga dei canonici 90 minuti; recupero.

Ultime Notizie dalla rete : Tempi dilatati Tempi dilatati, 5 sostituzioni e 2 pause in più: le ipotesi per il calcio d'estate Tutto Napoli Tutto un altro campionato: gare ogni 3 giorni, 5 cambi e tempi più lunghi. Sì agli allenamenti dal 27 aprile

Di certo se ieri i giocatori sembravano distanti oggi lo saranno ancora di più. 5 CAMBI E TEMPI DILATATI Anche le regole saranno riadattate. Si punta a fare 5 sostituzioni invece delle classiche tre.

Far tesoro di ciò che viviamo

La pandemia ci ha insegnato che la vita ha altri tempi, ritmi rallentati, pensieri dilatati, affetti sospesi; ci ha insegnato che l'isolamento è necessario per proteggere e proteggerci, ma che siamo ...

