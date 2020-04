Si potrà andare al mare in estate? In Puglia le prime prove di distanziamento in

Leggi su oasport

Secondo quanto scritto da "Repubblica", in Salento, a Porto Cesareo per la precisione, sarebbero partite leper le vacanze estive adottando le misure richieste per il contenimento del Coronavirus: 10 metri quadri da delimitare per ogni ombrellone, con un metro tra un lettino ed un altro nella stessa area. Sono varie le ipotesi allo studio per la Fase 2: "Stiamo facendo alcuni tentativi utilizzando ombrelloni, lettini e altro materiale per predisporre, a varie distanze, le attrezzature usate ogni anno da migliaia di turisti sul nostro litorale. Vogliamo mettere sul tavolo proposte valide per supportare chi deve decidere le nuove norme destinate a regolare l'ospitalità dei turisti sui lidi della".