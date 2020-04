Serie A, il protocollo della Figc per riprendere gli allenamenti (Di domenica 19 aprile 2020) Dalla sanificazione delle strutture a esami e tamponi: il protocollo della Figc per riprendere gli allenamenti. ROMA – Nella giornata di sabato 18 aprile 2020 sul tavolo dei ministri Spadafora e Speranza è arrivato il protocollo della Figc per riprendere gli allenamenti. Il Governo ha iniziato la discussione e nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni sulla possibile ripartenza. Il protocollo della Figc per riprendere gli allenamenti Di seguito il protocollo della Figc per riprendere gli allenamenti e anticipato da La Gazzetta dello Sport. Gabriele GravinaNiente rischio zero e decide il Governo Nel documento è stato precisato come “in assenza di vaccino non esiste il rischio zero”. Per questo la decisione finale spetta al Governo. Sanificazione delle strutture Prima di iniziare il ritiro le strutture dovranno essere ... Leggi su newsmondo Calcio - la FIGC invia il protocollo per la ripresa ai Ministeri di Sport e Salute. Allenamenti dal 4 maggio - Serie A a fine mese?

Ripresa Serie A - inviato il protocollo FIGC ai ministri Sport e Salute

Diritti tv e protocollo per la ripresa - convocata assemblea Lega Serie A per martedì (Di domenica 19 aprile 2020) Dalla sanificazione delle strutture a esami e tamponi: ilpergli. ROMA – Nella giornata di sabato 18 aprile 2020 sul tavolo dei ministri Spadafora e Speranza è arrivato ilpergli. Il Governo ha iniziato la discussione e nei prossimi giorni saranno prese delle decisioni sulla possibile ripartenza. IlpergliDi seguito ilperglie anticipato da La Gazzetta dello Sport. Gabriele GravinaNiente rischio zero e decide il Governo Nel documento è stato precisato come “in assenza di vaccino non esiste il rischio zero”. Per questo la decisione finale spetta al Governo. Sanificazione delle strutture Prima di iniziare il ritiro le strutture dovranno essere ...

SkySport : L'analisi del protocollo Figc per la ripresa degli allenamenti - Salvato95551627 : RT @CorSport: #Coronavirus, il protocollo della #Figc: dai ritiri blindati al distanziamento di 2 metri ?? - CorSport : #Coronavirus, il protocollo della #Figc: dai ritiri blindati al distanziamento di 2 metri ?? - GianfrancoCast1 : RT @a_globale: Assurdo. Per difendere i profitti di @SerieA e rimettere in campo i miliardari privilegiati vengono prescritti iter diagnost… - a_globale : Assurdo. Per difendere i profitti di @SerieA e rimettere in campo i miliardari privilegiati vengono prescritti iter… -