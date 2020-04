Mes | Di Maio | Un falso dibattito Servono 1 500 miliardi di euro

(Di domenica 19 aprile 2020) "Questo sul Mes è un. La questione non è il Mes, ma dove vuole guardare l'pa, se da qui ai prossimi 2 mesi o da qui ai prossimi 10 anni. Sure e la linea di credito Bei sono dei passi avanti, ma se contiamo complessivamente i fondi arriviamo a circa 300, neinvece 1.500, lo ha detto anche Centeno. Di fronte alla potenza di fuoco di Usa e Cina, l'Ue deve mostrarsi all'altezza. Non bisogna pensare una ripartenza, ma una ricostruzione. Sono due cose diverse". E' l'esortazione che il ministro degli Esteri, Luigi Di, lancia in un'intervista al quotidiano spagnolo El Correo. Segui su affaritaliani.it

Di Maio: “Dibattito non è su Mes. Ci vogliono 1.500 mld, Ue sia all’altezza”. E invita a pensare a ricostruire, non a ripartire. Luigi Di Maio (GettyImages) Per Luigi Di Maio, quello sul Mes è un ...“Il Mes non è mai stato una creatura malefica in sé ... Lo afferma in un’intervista a ‘La Repubblica’ il senatore a vita ed ex premier Mario Monti. “Dunque – spiega – è giusto guardare con grande ...