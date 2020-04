(Di domenica 19 aprile 2020)sutra il professor Robertoe il virologo Giulionata a seguito di un’intervista asu Affari Italiani che lo definiva “virologo da Nobel”. Intervista in cui il professore aveva spiegato alcune cose sulla dinamica del Covid-19, presumendo, tra le altre cose, che la sua azione, come quella di tutti i virus che l’hanno preceduto, potesse esaurirsi o comunque attenuarsi con il caldo e con il tempo. Lascia poco all’immaginazione la spigolosadiad un post che riprendeva appunto questa intervista e l’appellativo utilizzato perè stato candidato al Nobel quanto io a Miss Italia. — Roberto(@Roberto) April 19, 2020 Il “virologo da Nobel”non ha evidentemente gradito e a deciso di rispondere sul socialscrive su ...

fanpage : Tagli al Sud, botta e risposta tra Sandro Ruotolo e il Ministro Provenzano - napolista : Botta e risposta tra #Tarro e #Burioni su Twitter Tarro risponde a Burioni che lo aveva criticato: “Deve fare solo… - matra : @goldbergvariaz @f_ronchetti Confermo. Un'autentica eccellenza e un libero pensatore. Un mito che nel gustosissimo… - CordioliMirco : RT @MFerraglioni: Iniziano a disturbarmi questi botta e risposta tra virologi, tornate a lavorare nei laboratori e lasciate parlare solo il… - infoitinterno : RSA e coronavirus, botta e risposta tra Lombardia e Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Botta risposta

Cala il numero di morti a Bergamo, ieri sono stati 39 i decessi e all'ospedale Papa Giovanni XXIII il numero dei positivi ricoverati è stato di 298 Cala il numero di morti per coronavirus a Bergamo, i ...(QUI IL BOTTA E RISPOSTA) Alla Regione Liguria il loro punto di vista non interessa, forse non lo ritiene importante, forse alcune denunce di disservizi e di dati che non tornano a firma di molti ...