Balneari | da Capri l’idea per aprire in sicurezza | isolotti galleggianti in acqua

(Di domenica 19 aprile 2020) di Marco Milano Isolein mare e no alle “cabine” in plexiglass sulle spiagge. I litorali della Campania potrebbero essere i pionieri di un’idea innovativa per rispettare le restrizioni della strana estate 2020 e farsi trovare pronti se dopo il lockdown dovesse partire il turismo balneare. L’alternativa al plexiglass parte dalla terra amata dall’imperatore Tiberio,, con la titolare del beach club “Le Ondine” a Marina Grande Gemma Rocchi che ha suggerito la soluzione dia mare dalle telecamere di “Tele”. “Creare isolecon lettini e scalette – ha spiegato Gemma – dove gli ospiti possono scendere ino prendere il sole. Strutture temporanee di facilissima rimozione alle quali gli ospiti possono accedere con il pattino. Stanno lì, fanno il bagno, si godono ...

