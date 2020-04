CottarelliCPI : In questa breve nota trovate un confronto delle misure di finanza pubblica adottate finora per l'emergenza #covid19… - Avvenire_Nei : #Coronavirus. C'è il via libera del #G20: sospeso il debito dei Paesi poveri - reportrai3 : L'Europa dovrebbe emettere gli Eurobond? «La riterrei una scelta giusta. Il problema è che la definizione 'Eurobon… - flayawa : RT @carmelopalma: In Germania fanno 700.000 tamponi alla settimana. L’Italia spende 7000 euro all’ora per gli elicotteri che cercano i run… - NickPagani : RT @carmelopalma: In Germania fanno 700.000 tamponi alla settimana. L’Italia spende 7000 euro all’ora per gli elicotteri che cercano i run… -

Ultime Notizie dalla rete : Nei paesi Come funziona il lockdown nei vari Paesi europei AGI - Agenzia Italia Germania, verso la fine della crisi: “Abbiamo il virus sotto controllo”

Un indicatore incoraggiante che ha spinto Merkel ad un graduale e prudente processo di riapertura del Paese e di riavvio della vita produttiva, commerciale e sociale. Non solo: secondo i dati ...

Nei paesi poveri le restrizioni rischiano di fare più danni dell’epidemia

Questo è ovviamente un problema presente anche nei paesi occidentali, per le fasce più povere e deboli della popolazione. Ma nei paesi più sviluppati esistono, almeno in teoria, gli strumenti per ...

