NASA | fissata la data del primo volo passeggeri di SpaceX

Leggi su nonsolo.tv

(Di sabato 18 aprile 2020) Lapuntano ora al 27 maggio per ilcon equipaggio del Dragon Crew di– un veicolo di nuova concezione progettato per portare gli astronauti alla Stazione Spaziale Internazionale. La missione dimostrativa, che porterà in orbita due astronauti della, segnerà illancio dal suolo americano dalla fine del programma Space Shuttle nel 2011. Questoè in corso di realizzazione da anni, da quando laha selezionatoe la rivale Boeing per sviluppare nuove navicelle per traghettare gli astronauti da e verso la ISS nell’ambito del programma Commercial Crew Program.ha trasformato la sua capsula di carico Dragon – che da anni porta rifornimenti alla ISS – in un veicolo in grado di trasportare persone. Dopo sei anni di sviluppo, oltre a vari successi e fallimenti di test lungo il percorso, la ...