Mancini “Abbiamo le qualita' per vincere gli Europei”

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – L'attesa sara' un po' piu' lunga ma l'obiettivo resta lo stesso: Robertol'Europeo vuole vincerlo. Intervistato da “Sport Mediaset”, il ct che ha riavvicinato i tifosi alla Nazionale (“e' stata la cosa che ci ha fatto piu' piacere, soprattutto perche' ci siamo riusciti attraverso ottime partite e divertendo la gente”) non si cura troppo del fatto che il torneo sia slittato di un anno. “Il rischio e' che anche le altre Nazionali migliorino ma come miglioreremo noi – sottolinea il tecnico jesino – Siamo una delle Nazionali piu' giovani quindi un anno in piu' d'esperienza fara' migliorare il bagaglio di ognuno, sia tecnico che atletico. Sara' una tappa importante per me e per noi. Siamo riusciti a creare una squadra forte che potra' migliorare e che potra' giocare per. Riportare l'Europeo in Italia dopo ...