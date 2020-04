Le cose essenziali da sapere su Mes, Bei, Sure (Di sabato 18 aprile 2020) Nell’ultimo mese anche i meno europeisti hanno imparato a forza quattro sigle: Bce, Bei, Sure e Mes, la filastrocca di aiuti dell’Unione europea che vale intorno ai 1500 miliardi. Ma cosa c’è oltre le sigle e cosa ha fatto concretamente l’Europa? Primo, la Commissione europea ha sospeso il Patto di Stabilità e Crescita: ora ogni paese potrà indebitarsi quanto necessario per l’emergenza. Per contenere il costo del debito abbassando i tassi di interesse, poi, è intervenuta la Banca Centrale Europea, attivando un programma di acquisto di titoli straordinario, il PEPP: per il solo 2020 la BCE acquisterà titoli pubblici e privati per almeno 750 miliardi di euro, in aggiunta ai 240 miliardi che avrebbe già comprato. Subito si è chiesto di fare di più. Ma non dimentichiamo che il budget dell’Ue è ... Leggi su linkiesta 5 cose essenziali da sapere per svegliarsi con bei capelli (Di sabato 18 aprile 2020) Nell’ultimo mese anche i meno europeisti hanno imparato a forza quattro sigle: Bce, Bei,e Mes, la filastrocca di aiuti dell’Unione europea che vale intorno ai 1500 miliardi. Ma cosa c’è oltre le sigle e cosa ha fatto concretamente l’Europa? Primo, la Commissione europea ha sospeso il Patto di Stabilità e Crescita: ora ogni paese potrà indebitarsi quanto necessario per l’emergenza. Per contenere il costo del debito abbassando i tassi di interesse, poi, è intervenuta la Banca Centrale Europea, attivando un programma di acquisto di titoli straordinario, il PEPP: per il solo 2020 la BCE acquisterà titoli pubblici e privati per almeno 750 miliardi di euro, in aggiunta ai 240 miliardi che avrebbe già comprato. Subito si è chiesto di fare di più. Ma non dimentichiamo che il budget dell’Ue è ...

Ultime Notizie dalla rete : cose essenziali Le cose essenziali da sapere su Mes, Bei, Sure Linkiesta.it SCUOLA E CORONAVIRUS/ Intercettare la vita, ecco cosa brucia ogni distanza

In questo le cose non sono affatto cambiate. Anzi, la condizione data può addirittura acuire l’attenzione nel tener dritta la barra verso questo essenziale, sprigionando le migliori fantasie per far ...

La chiusura di hotel, ristoranti e bar, insieme alle difficoltà legate all'export, hanno enormi conseguenze anche per tutta la filiera

Le cantine si trovano in una situazione particolarmente difficile: da una parte non hanno possibilità, se non limitatamente, di vendere i propri prodotti e dall’altra non possono interrompere le ...

Le cantine si trovano in una situazione particolarmente difficile: da una parte non hanno possibilità, se non limitatamente, di vendere i propri prodotti e dall'altra non possono interrompere le ...