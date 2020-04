La lenta discesa, più tamponi e più contagiati (Di sabato 18 aprile 2020) Nella giornata di ieri le vittime di Covid-19 sono state 482, e il totale arriva a 23227. I nuovi casi positivi crescono di 3.491 unità, e ora il numero complessivo dei casi sfiora quota 176mila. Le cifre, soprattutto quella dei nuovi contagi, sono ancora molto elevate. Chi contava in una chiusura rapida dell’epidemia rimane ancora deluso. Due dati però spiegano una così lenta discesa. Il primo è quello dei tamponi, ormai stabilmente oltre quota 60mila. Anche dopo l’emergenza più acuta … Continua L'articolo La lenta discesa, più tamponi e più contagiati proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto Coronavirus - i numeri in chiaro. Lopalco : «La discesa della curva dei contagi è lenta. Il virus circola ancora con una certa intensità»

Coronavirus - numeri in discesa ma non è ora di allentare : “Se tutto torna come era 3 mesi fa - entro pochi giorni saremo al collasso”

Ultime Notizie dalla rete : lenta discesa OGGI, 16 aprile 2020 - Coronavirus, prosegue trend lenta discesa: salgono i contagi ma anche i tamponi ilmamilio.it - L'informazione dei Castelli romani Coronavirus, si pensa alla Fase 2 ma la curva dei contagi scende troppo lentamente

I dati comunque inducono ancora alla prudenza, nonostante il trend di lenta discesa con il calo di ricoverati nelle terapie intensive e delle vittime. La Lombardia, in particolare, conta 1.246 nuovi ...

Covid-19 ai Castelli, dopo il picco assoluto del 15 aprile una lenta discesa

ALBANO LAZIALE (salute) - L'analisi e i commenti dei Comunisti Castelli romani. "Da Asl Rm6 e sindaci molti errori compiuti" Dai Comunisti Castelli romani riceviamo e pubblichiamo. "Nella ASL RM6, che ...

