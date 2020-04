«In Svezia la vita è cambiata eccome. Ma ci fidiamo dei cittadini. Non ordiniamo, consigliamo» (Di sabato 18 aprile 2020) Su La Stampa un’interessante intervista al ministro degli Esteri della Svezia, Ann Linde. Ieri l’ambasciata svedese in Italia ha pubblicato su Facebook un documento sulla situazione nel Paese, parlando di disinformazione da parte di alcuni quotidiani italiani. Taggando Repubblica e Corriere della Sera. Il ministro prova a spiegare in cosa consiste il modello svedese. «Abbiamo gli stessi obiettivi di qualsiasi altro Paese al mondo: salvare vite e proteggere la salute pubblica. Lottiamo contro gli stessi problemi, e usiamo gli stessi strumenti per tentare di arginare e fermare il virus. Ovvero promuoviamo la distanza sociale, proteggiamo gli anziani e i gruppi a rischio, abbiamo rafforzato il sistema sanitario e aumentato il numero di test». Non è vero, spiega, che la vita in Svezia non è cambiata dopo lo scoppio della pandemia. «E’ una ... Leggi su ilnapolista La sfida della Svezia : “contagio dolce” per evitare l’esplodere del virus. La vincerà? (Di sabato 18 aprile 2020) Su La Stampa un’interessante intervista al ministro degli Esteri della, Ann Linde. Ieri l’ambasciata svedese in Italia ha pubblicato su Facebook un documento sulla situazione nel Paese, parlando di disinformazione da parte di alcuni quotidiani italiani. Taggando Repubblica e Corriere della Sera. Il ministro prova a spiegare in cosa consiste il modello svedese. «Abbiamo gli stessi obiettivi di qualsiasi altro Paese al mondo: salvare vite e proteggere la salute pubblica. Lottiamo contro gli stessi problemi, e usiamo gli stessi strumenti per tentare di arginare e fermare il virus. Ovvero promuoviamo la distanza sociale, proteggiamo gli anziani e i gruppi a rischio, abbiamo rafforzato il sistema sanitario e aumentato il numero di test». Non è vero, spiega, che lainnon èdopo lo scoppio della pandemia. «E’ una ...

