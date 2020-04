(Di sabato 18 aprile 2020) «Un po’ di spazio ci rende tutti sicuri, insieme». La frase è una delle tante sentite per invitare tutti al distanziamento sociale. Da sola non sarebbe più efficace delle altre sentite in questi giorni, ma è accompagnata da immagini che la rendono una delle migliori forme di promozione di questa regola basilare per limitare la diffusione del coronavirus. https://www.youtube.com/watch?v=o4PnSYAqQHU

TgrRai : Il contagio da #SARSCoV2 'non è sotto controllo'. Le misure di distanziamento sociale hanno ridotto il sovraccarico… - TeresaBellanova : Le imprese agricole autorizzate alla vendita diretta possono proseguire la loro attività in Comuni anche diversi da… - RaiNews : L'appello al governo: intervenga con un fondo straordinario, noi offriamo le nostre scuole ove ce ne fosse bisogno… - crossi63 : RT @tomasonidiego: distanziamento sociale @acmilan - Inprimeit : Il distanziamento sociale spiegato con una pioggia di palline. Il video virale -

Ultime Notizie dalla rete : distanziamento sociale

Focus

Un esercito di 7.509.837 minori che non possono essere lasciati a se stessi e che nelle cautele del distanziamento sociale per proteggere gli anziani non potranno totalmente gravare sui nonni.Altre 3.453 persone sono morte in un giorno per il coronavirus negli States, Trump profesa ottimiso: "Luce in fondo al tunnel". In Nigeria muore capo ...