Harry Potter e Il Calice di Fuoco, in TV negli USA va in onda una scena eliminata che sorprende gli spettatori (Di sabato 18 aprile 2020) In TV negli USA va in onda una scena eliminata di Harry Potter e Il Calice di Fuoco che sorprende gli spettatori: 'Che succede?'. Sembra proprio che Harry Potter celi ancora delle magiche sorprese. Durante la messa in onda americana di Harry Potter e Il Calice di Fuoco, alcuni spettatori sono rimasti sorpresi dalla presenza di una scena che non ricordavano fosse nel film. Ovviamente, si trattava semplicemente di una scena eliminata (che potete vedere nel video qui sopra) e che i Potterhead ricorderanno anche abbastanza bene dagli extra delle edizioni home video, ma pensate che effetto deve aver fatto vederla inclusa nella versione televisiva del quarto capitolo della saga "Questa è una scena eliminata, o sto dando di matto io?" scrive la ragazza ... Leggi su movieplayer Broomstick League - il titolo ispirato al Quidditch di Harry Potter - sparisce all'improvviso da Steam e dai social media

Emma Watson - compie 30 anni la Hermione di Harry Potter

Harry Potter : tutti i film in ordine cronologico (Di sabato 18 aprile 2020) In TVUSA va inunadie Ildiche sorprende gli spettatori: 'Che succede?'. Sembra proprio checeli ancora delle magiche sorprese. Durante la messa inamericana die Ildi, alcuni spettatori sono rimasti sorpresi dalla presenza di unache non ricordavano fosse nel film. Ovviamente, si trattava semplicemente di una(che potete vedere nel video qui sopra) e che ihead ricorderanno anche abbastanza bene dagli extra delle edizioni home video, ma pensate che effetto deve aver fatto vederla inclusa nella versione televisiva del quarto capitolo della saga "Questa è una, o sto dando di matto io?" scrive la ragazza ...

trash_italiano : #PECHINOEXPRESS CHE METTE IL SOTTOFONDO DI HARRY POTTER PER BATTERE LA CONCORRENZA DI #ANIMALIFANTASTICI - wizardlymalfoy : curiosità su harry potter che forse non sapevi pt.2! - Noovyis : (Harry Potter e Il Calice di Fuoco, in TV negli USA va in onda una scena eliminata che sorprende gli spettatori) P… - Hogwarts_GDR : RT @gdronline: Hogwarts: Harry Potter Gioco di Ruolo: Listino di Pasqua di Mielandia - occhibagnati : Ho appena scoperto che il doppiatore di Harry Potter è il fratello della doppiatrice di Luna Lovegood e sono rimasta abbastanza shockata -