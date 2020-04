Fdi: fondi Regione Lazio per sostegno scuola sono insufficienti (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “L’urgente necessita’ di un deciso intervento economico a sostegno di tutte le strutture scolastiche private e paritarie del Lazio fino alla scuola secondaria non poteva essere affrontata con gli insufficienti stanziamenti previsti dalla Giunta Regionale che tra l’altro, come giustamente segnalavano i dirigenti romani di Fdi, Federico Rocca e Stefano Erbaggi, erano limitati solo agli asili privati. Per correggere questa impostazione riduttiva, Fdi ha presentato una mozione in cui si chiede di triplicare i fondi per garantire sostegno a tutto il sistema scolastico, estendendo queste misure anche alle strutture paritarie della scuola primaria, dell’istruzione secondaria di primo grado e istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio della Regione Lazio, mediante aiuti percentuali sulle rette, rispettivamente nella misura del 75%, ... Leggi su romadailynews Costamagna vs Meloni : "Affondiamo nave frase d'odio"/ Leader FdI : "Cretinate" (Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “L’urgente necessita’ di un deciso intervento economico adi tutte le strutture scolastiche private e paritarie delfino allasecondaria non poteva essere affrontata con glistanziamenti previsti dalla Giunta Regionale che tra l’altro, come giustamente segnalavano i dirigenti romani di Fdi, Federico Rocca e Stefano Erbaggi, erano limitati solo agli asili privati. Per correggere questa impostazione riduttiva, Fdi ha presentato una mozione in cui si chiede di triplicare iper garantirea tutto il sistema scolastico, estendendo queste misure anche alle strutture paritarie dellaprimaria, dell’istruzione secondaria di primo grado e istruzione secondaria di secondo grado presenti sul territorio della, mediante aiuti percentuali sulle rette, rispettivamente nella misura del 75%, ...

Ultime Notizie dalla rete : Fdi fondi Fdi: fondi Regione Lazio per sostegno scuola sono insufficienti RomaDailyNews Coronavirus, il sindaco De Pascale ringrazia Cuore e Territorio per la raccolta fondi pro-Ospedale

Anche il sindaco Michele de Pascale, con un video messaggio, invita a donare per la raccolta fondi lanciata da Cuore e Territorio a favore del nosocomio cittadino, oltre a ringraziare l'associazione ...

Emergenza Coronavirus, Partito Democratico: Giunta regionale dimentica completamente Chieti e il suo territorio

Dal sindaco Di Primio e l’Assessore Febbo l’ennesimo silenzio imbarazzante”. A chiedere l’utilizzo dei 120 milioni di euro di fondi a disposizione per la sanità teatina è stato il Partito Democratico ...

Anche il sindaco Michele de Pascale, con un video messaggio, invita a donare per la raccolta fondi lanciata da Cuore e Territorio a favore del nosocomio cittadino, oltre a ringraziare l'associazione ...Dal sindaco Di Primio e l'Assessore Febbo l'ennesimo silenzio imbarazzante". A chiedere l'utilizzo dei 120 milioni di euro di fondi a disposizione per la sanità teatina è stato il Partito Democratico ...