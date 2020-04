Esubero di pasta madre | ecco cos’è e come utilizzarlo

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 18 aprile 2020)dicos’è eLaconosciuta anche con il nome di lievitoacida è un ingrediente fondamentale che serve quando si preparano prodotti da forno o dolciari. Quando si prepara in casa laogni 48 ore va rinfrescata aggiungendo al composto la stessa quantità di acqua e di farina ogni volta. Durante questa fase di rinfresco, dal lievitosi produce l’. Ma che cos’è elo si può utilizzare? Che cos’è l’diL’diè quella parte di lievitoche viene scartata quando si fa il rinfresco.Con questo prezioso ingrediente che non va assolutamente buttato via si possono preparare tre diverse ricette tutte ottime e che richiedono ingredienti che si trovano comunemente ...