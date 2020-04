Coronavirus, lo Spider-Man turco porta la spesa a chi è in difficoltà (Di sabato 18 aprile 2020) In Turchia, un uomo di nome Burak Soylu gira vestito come Spider-Man e consegna generi alimentari e di prima necessità a chi non può permettersi di uscire di casa. In Turchia, un uomo di nome Burak Soylu è andato in giro vestito come Spider-Man e ha comprato e consegnato la spesa generi alimentari e di prima necessità a chi non poteva permettersi di uscire come gli anziani o i malati. In sella al suo Scarabeo ha fatto il giro dei negozi comprando pane, latte, verdura e frutta per poi portarla a chi ne ha più bisogno. Un piccolo, ma allo stesso tempo, grande gesto che la comunità di Antalya, sulla costa anatolica, ha apprezzato tantissimo in questo difficile periodo di quarantena obbligatoria per l'emergenza Coronavirus. Interpellato dal quotidiano locale ... Leggi su movieplayer Mattia è Spiderman per i bambini malati : “Aiuto i più piccoli a non pensare al coronavirus” (Di sabato 18 aprile 2020) In Turchia, un uomo di nome Burak Soylu gira vestito come-Man e consegna generi alimentari e di prima necessità a chi non può permettersi di uscire di casa. In Turchia, un uomo di nome Burak Soylu è andato in giro vestito come-Man e ha comprato e consegnato lageneri alimentari e di prima necessità a chi non poteva permettersi di uscire come gli anziani o i malati. In sella al suo Scarabeo ha fatto il giro dei negozi comprando pane, latte, verdura e frutta per poirla a chi ne ha più bisogno. Un piccolo, ma allo stesso tempo, grande gesto che la comunità di Antalya, sulla costa anatolica, ha apprezzato tantissimo in questo difficile periodo di quarantena obbligatoria per l'emergenza. Interpellato dal quotidiano locale ...

