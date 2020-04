Ambra Lombardo dice addio a Kikò Nalli | dopo il Gf 16 | Sì | tra noi

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Serena Granato In una nuova intervista,ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla fine della love-story vissuta con il suo ex coinquilino al Grande fratello 16,aver animato la sesima edizione del Grande fratello condotta da Barbara d'Urso,è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo, per via di alcune dichiarazioni rilasciate sulla sua love-story avviata con l'ex coinquilinonella casa più spiata d'Italia. Non tutti, soprattutto tra i telespettatori, credevano che la storia dei due ex gieffini sarebbe duratala loro uscita dalla Casa. E stando a quanto è stato riportato dallain una nuova intervista, ora la sua storia vissuta con l'hairstylist dei vip nonché ex marito dell'opinionista Tina Cipollari può dirsi definitivamente giunta al ...