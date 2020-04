Scelta la app per tracciare gli italiani: si chiama Immuni. Tra i soci anche i figli di Berlusconi (Di venerdì 17 aprile 2020) Il governo ha finalmente deciso con quale app tracciare gli italiani nell’emergenza coronavirus. Si chiama Immuni ed è della società Bending Spoons Spa. Curiosità di rilievo: nel capitale dell’azienda innovativa dalla scorsa estate c’è la H14 presieduta da Luigi Berlusconi e di cui è amministratore delegato Barbara Berlusconi. La holding dei tre figli avuti dal Cavaliere con Veronica Lario ha una quota di minoranza della Bending Spoons. La società ha realizzato app scaricate da 200 milioni di utenti tra cui piattaforme per lo yoga, il fitness e guide interattive. Come funziona la app Immuni Si sa ancora poco delle caratteristiche dell’applicazione, ma il metodo utilizzato dovrebbe essere la mappatura tramite Bluetooth, un sistema ritenuto sicuro e affidabile, anche per quanto riguarda la ... Leggi su secoloditalia Immuni - come funziona l’app di tracciamento scelta dal governo

Fase 2 - scelta l’app per tracciamento contagi : si chiamerà Immuni

Coronavirus - scelta l’app di contact tracing : si chiamerà ‘Immuni’. Arcuri firma l’ordinanza (Di venerdì 17 aprile 2020) Il governo ha finalmente deciso con quale appglinell’emergenza coronavirus. Sied è dellaetà Bending Spoons Spa. Curiosità di rilievo: nel capitale dell’azienda innovativa dalla scorsa estate c’è la H14 presieduta da Luigi Berlusconi e di cui è amministratore delegato Barbara Berlusconi. La holding dei treavuti dal Cavaliere con Veronica Lario ha una quota di minoranza della Bending Spoons. Laetà ha realizzato app scaricate da 200 milioni di utenti tra cui piattaforme per lo yoga, il fitness e guide interattive. Come funziona la appSi sa ancora poco delle caratteristiche dell’applicazione, ma il metodo utilizzato dovrebbe essere la mappatura tramite Bluetooth, un sistema ritenuto sicuro e affidabile,per quanto riguarda la ...

repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - sole24ore : Scelta la nuova app di tracciamento dei contagi: si chiama Immuni - amnestyitalia : Scelta l'app #Immuni per la fase 2. In base alle informazioni disponibili, l'app sembra in linea con le regole Ue,… - sabrinadiella : RT @repubblica: Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni [aggiornamento delle 11:53] - mark_on_the_net : RT @fpmicozzi: Se dovrò installare una app di contact tracing che vuole conoscere anche il mio pregresso sanitario allora esigo di sapere:… -