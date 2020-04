Rai, il Tar del Lazio conferma lo stop alla maxi-multa Agcom (Di venerdì 17 aprile 2020) Tar del Lazio La querelle sulla maxi-multa Agcom sembra destinata a sgonfiarsi, con esiti favorevoli alla Rai. Il Tar ha infatti confermato la sospensione dell’esecuzione della delibera con la quale, a febbraio scorso, l’Authority aveva inflitto al servizio pubblico una sanzione da 1,5 milioni di euro per vioLazione dei principi d’indipendenza, imparzialità e pluralismo in tv. L’Agcom, entro due settimane, dovrà depositare in giudizio una dettagliata reLazione di chiarimenti in merito all’iter procedimentale che ha portato alla delibera contestata (qui le motivazioni che avevano portato alla super multa). Dopo la sospensione con un provvedimento monocratico d’urgenza, il Tar del Lazio ha confermato anche in sede collegiale la sua decisione, fissando una nuova udienza cautelare in camera di consiglio il prossimo 22 maggio. Nello ... Leggi su davidemaggio Coronavirus in Italia - Arcuri firma ordinanza per app italiana. In Rsa di Firenze 15 decessi sospetti. Arcelor Mittal : a Taranto terzo operaio positivo

