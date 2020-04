Ospedale Israelitico: Sindacati ci offendono (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – L’Ospedale Israelitico di Roma apprende “con rammarico” le dichiarazioni rilasciate dai Sindacati in merito alle domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale. “Il comportamento incosciente dei Sindacati- dichiara Giovanni Naccarato, direttore generale- palesa un chiaro disinteresse nei confronti della crisi che stiamo affrontando. L’Ospedale Israelitico, come noto, e’ diventato presidio Covid-19 e il suo personale sta lavorando con professionalita’ e coraggio nell’interesse dei cittadini. Con dichiarazioni offensive, strumentali e fuorvianti i Sindacati rischiano cosi’ di minare l’impegno di chi si e’ messo fin dal primo istante a disposizione del Sistema Sanitario Regionale in questa fase emergenziale”. L’Ospedale Israelitico di Roma e’ composto da quattro hub. Due di questi, ... Leggi su romadailynews Ospedale Israelitico - gratuite le visite ginecologiche e dermatologiche (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – L’di Roma apprende “con rammarico” le dichiarazioni rilasciate daiin merito alle domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale. “Il comportamento incosciente dei- dichiara Giovanni Naccarato, direttore generale- palesa un chiaro disinteresse nei confronti della crisi che stiamo affrontando. L’, come noto, e’ diventato presidio Covid-19 e il suo personale sta lavorando con professionalita’ e coraggio nell’interesse dei cittadini. Con dichiarazioni offensive, strumentali e fuorvianti irischiano cosi’ di minare l’impegno di chi si e’ messo fin dal primo istante a disposizione del Sistema Sanitario Regionale in questa fase emergenziale”. L’di Roma e’ composto da quattro hub. Due di questi, ...

Roma – L’Ospedale Israelitico di Roma apprende “con rammarico” le dichiarazioni rilasciate dai sindacati in merito alle domanda di accesso al Fondo di Integrazione Salariale. “Il comportamento ...

Negli ospedali di Roma e del Lazio è effetto domino: dopo la richiesta di cassa integrazione per cento dipendenti del polclinico Casilino e per duecento tra impiegati, fisioterapisti e tecnici di ...

Negli ospedali di Roma e del Lazio è effetto domino: dopo la richiesta di cassa integrazione per cento dipendenti del polclinico Casilino e per duecento tra impiegati, fisioterapisti e tecnici di ...