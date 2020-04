Governo ultime notizie | scontro Mes tra M5S e Pd Conte “non dividere”

(Di venerdì 17 aprile 2020)Mes tra M5S e Pd.“non dividere” Il voto di ieri al parlamento europeo ha segnato una spaccatura annunciata nella maggioranza: quella tra sostenitori dell’attivazione del Mes (almeno senza la condizionalità per quanto riguarda le spese sanitarie) e i suoi detrattori nel M5S, decisi a opporsi in qualsiasi modo al Mes. Losi era consumato nei giorni precedenti, concostretto a intervenire per porre fine ai dissapori tra Pd e pentasellati all’interno della maggioranza di. Il Premier ha lanciato un messaggio chiaro: solo alla fine delle trattative a Bruxelles “potremo valutare se questa nuova linea di credito – quella del Mes (Ndr) – pone condizioni, quali condizioni pone, e solo allora potremo discutere se quel regolamento è conforme al nostro interesse nazionale. E questa ...

Internazionale : La Danimarca è diventata il primo paese europeo a riaprire le scuole. Le nuove norme imposte dal governo hanno camb… - micaela41663414 : @CarloCalenda Molti di noi dopo le ultime chiamiamole “trovate”vogliamo la lega fuori dal governo e direi anche fuo… - CastellinoLuigi : RT @matteoc1951: @Penelopy2000 @VincenzoDeLuca @AndFranchini @ale_dibattista @GiuseppeConteIT @melo_1970 @MadagioPepe @luigidimaio @serebel… - zazoomnews : Tiziano Ferro l’appello al Governo per il mondo della musica scatena la polemica - #Tiziano #Ferro #l’appello… - zazoomnews : Coronavirus: Alessandra Amoroso e Fiorella Mannoia fanno un appello al Governo - #Coronavirus: #Alessandra… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo ultime

Il Sole 24 ORE

Vale la pena, in questa sede, di ripercorrere le principali tendenze e gli elementi comuni emersi nelle ultime settimane, confermate di volta in volta da sondaggisti diversi nonostante ciascuno di ...«I Comuni sono come aziende — spiega Antonio Decaro, presidente dell’Anci e sindaco di Bari — hanno entrate e uscite, e queste ultime sono le risorse che utilizziamo per pagare ... Come provocazione ...