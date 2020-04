Calciomercato Roma, casting per il dopo Smalling: tre nomi in lizza (Di venerdì 17 aprile 2020) La Roma difficilmente riuscirà a trattenere Chris Smalling: al vaglio i nomi dei sostituti. Ecco i tre candidati per la sostituzione Chris Smalling è stata il baluardo della retroguardia Romanista in questa annata. Il difensore, arrivato in prestito dal Manchester United, difficilmente verrà riscattato: i Red Devils chiedono 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero tre i nomi al vaglio dei giallorossi. Primo fra tutti Vertonghen, che piace anche all’Inter. Interessano anche Lovren e l’ex Milan e Genoa Papastathopoulos, ora all’Arsenal. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Pau Lopez via dalla Roma?/ Calciomercato - lo spagnolo piace in Premier League

Calciomercato - Juve o Inter? Cellino svela il futuro di Tonali. Milan - Milik obiettivo concreto. Roma su Pedro

Schick torna alla Roma?/ Calciomercato - il Lipsia chiede uno sconto per il riscatto (Di venerdì 17 aprile 2020) Ladifficilmente riuscirà a trattenere Chris: al vaglio idei sostituti. Ecco i tre candidati per la sostituzione Chrisè stata il baluardo della retroguardianista in questa annata. Il difensore, arrivato in prestito dal Manchester United, difficilmente verrà riscattato: i Red Devils chiedono 25 milioni di euro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbero tre ial vaglio dei giallorossi. Primo fra tutti Vertonghen, che piace anche all’Inter. Interessano anche Lovren e l’ex Milan e Genoa Papastathopoulos, ora all’Arsenal. Leggi su Calcionews24.com

Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Gazzetta - L'obiettivo bianconero Smalling verso il ritorno in Premier. E la Roma pensa a un altro pallino della Juve ht… - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - L'obiettivo bianconero Smalling verso il ritorno in Premier. E la Roma pensa a un altro pallino della Ju… - VoceGiallorossa : ?? Asse Roma-Firenze, i nomi in ballo #ASRoma #calciomercato - romanewseu : #Roma e #Fiorentina pensano allo scambio di prestiti #Spinazzola-#Biraghi #ASRoma #RomanewsEU… - LAROMA24 : Calciomercato Roma: ipotesi scambio Spinazzola-Birgahi con la Fiorentina #AsRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Roma Roma: c'è l'idea di scambio, Inter coinvolta Calciomercato.com