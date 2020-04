App Immuni Bending Spoons Scelta l' applicazione che traccerà i contagi da covid-19

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - fanpage : Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Come funziona - _Educazion_A_ : RT @Marsis_: (continua dal messaggio precedente) Se continuano ad essere fatti pochi tamponi ed io: -vengo a contatto con un asintomatico… - _Educazion_A_ : RT @Die_Cil: Curioso di vedere come pensano di tracciare con precisione tramite il Bluetooth. Il fatto che sia su base volontaria rende più… -

App Immuni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : App Immuni