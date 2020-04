Albertini | «Ripartenza? Il governo dovrebbe dirci se si può fare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 17 aprile 2020) Demetrio, ex centrocampista del Milan, parla della possibile ripresa della Serie A. Le sue parole sulla questione Demetrio, ex centrocampista del Milan, parla della possibile ripresa della Serie A. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.– «Vogliamo sapere se il calcio può ripartire. Ildevese possiamo ricominciare. Il calcio sta lavorando su come ripartire, il quando deve stabirlo il, chi gestisce l'emergenza. Noi abbiamo una situazione differente dagli altri Paesi, avendo tre leghe professionistiche. La Federazione deve trasferire le richieste o le possibilità che ilpuò dare. La fase 2 ci deve essere prima o poi, non parlo solo del calcio».