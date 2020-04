«4 Ristoranti» | l’incontro tra Alessandro Borghese e i The Jackal è già cult

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 17 aprile 2020) Chi è fan di 4 Ristoranti sa bene che ci sono dei riti a cui è impossibile sottrarsi: dal controllo della cappa di aspirazione al «freeze» per congelare l’azione che si consuma tutt’attorno, dal ribaltamento del risultato ai taccuini posizionati subito dopo il dessert. A scardinarli e a portarli a un nuovo livello di satira intrinseca sono i The Jackal, i popolari youtuber che, dopo essersi cimentati nella parodia di Gomorra – La Serie e nel lancio di sfide impossibili in diretta a show come X Factor e il Festival di Sanremo, pensano bene di fare una capatina nello storico format di Sky Uno e di dare una sbirciata nella cucina di colui che da anni guida il programma radunando un successo straordinario: Alessandro Borghese. Per la prima volta, infatti, non sarà lui a esprimere il voto finale, ma i The Jackal, che dovranno valutare la location, il menù, il «servizzzio» e il conto per capire se lo chef sia davvero all’altezza del suo nome. https://twitter.com/SkyUno/status/1248732490908327936