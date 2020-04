“Striscia” straccia l’Azzolina-Guzzanti | identiche «Stessi occhi | stesso sorriso Stessa

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 16 aprile 2020) Anche la tv torna sulla fantastica coppia. O meglio, sulla straordinaria somiglianza tra due donne note che sul web ha dato vita alla creazione ironica di una figura mitologica, metà ministro e metà attrice: l’Azzolina-. e la domanda che assilla in questi giorni molti internauti è: è la titolare del dicastero di viale Trastevere, il ministro Azzolina che imita la? O viceversa? Arduo il dilemma. Su cui a forza di social si sono interrogati moltissimi utenti incuriositi. E due sere fa anche il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia, è tornato a porsi l’interrogativo. In chiave comica e sferzante, certo. E senza che uno dei due conduttori abbia evitato anche la stoccata ironica: «. E anche lacapacità di far ridere». La risata sorge ...