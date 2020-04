Spaccio a Napoli Est | preso pusher con soldi e droga | il nome

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Lava avanti nonostante la quarantena e i rigidi controlli delle forze dell’ordine. Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra hanno fermato una persona a bordo di un’auto in Corso San Giovanni, nell’omonimo quartiere alla periferia est di, trovandola in possesso della somma di 550 euro e di 6 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 600 grammi. I poliziotti hanno esteso il controllo anche all’abitazione dell’uomo in via Ferrante Imparato dove hanno sequestrato quattro pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 50 grammi, un coltello e delle bustine per il confezionamento della. Antonio Izzo, 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente e sanzionato per ...