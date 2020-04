Pupo Svela Indiscrezioni sul GF Vip e Alfonso Signorini!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 16 aprile 2020) Il Grande Fratello Vip si è appena concluso e, opinionista di questa quarta edizione, ha voluto dire la sua a ruota libera. Ha parlato del reality, del conduttoreSignorini, di alcuni screzi che ci sono stati all’inizio con lui ed ha lanciato una frecciata alle ex conduttrici. Ecco tutti i dettagli. La quarta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto il trionfo di Paola Di Benedetto, sicuramente non è stata un’edizione facile. A causa della pandemia del Covid-19 ci sono stati non pochi problemi per portare avanti la trasmissione e lo stesso conduttoreSignorini nei giorni scorsi ha ammesso che ci sono stati momenti in cui non sapeva se la scelta di andare in onda era giusta o meno. Adesso a rompere il silenzio è statoche ha detto la sua sul reality, sui concorrenti e sul conduttore, ed ha anche lanciato una frecciatina ...