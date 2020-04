Previsioni Meteo per fine Aprile: i dati teleconnettivi indicano una circolazione instabile e più fredda (Di giovedì 16 aprile 2020) I modelli troposferici sono ancora piuttosto indecisi, sulla possibile evoluzione barica per il corso della terza decade di Aprile. Certo, hanno fiutato un cambiamento, stanno vagliando probabilmente tutta una serie di interferenze soprattutto dall’alto, ma anche termiche dal basso, sulla possibile circolazione a scala generale euro-atlantica, ma se li andiamo a vagliare nella sostanza, non si riesce ancora a determinare un quadro barico chiaro a iniziare dalla prossima settimana. La ragione sta naturalmente nella grossa difficoltà interpretativa in una fase stagionale particolarmente delicata, caratterizzata da una parte da un’azione vigorosa e protratta oltre misura del Vortice Polare e, dall’altra, conseguente alla prima, da una pimpante performance del fronte subtropicale. Segnali certamente più nitidi arrivano ... Leggi su meteoweb.eu Meteo Roma : previsioni per venerdì 17 aprile

Anche su Bergamo e provincia sarà un venerdì 17 aprile all'insegna del bel tempo, con sole e caldo specie nelle ore diurne. Sarà così anche nel weekend, seppur con un aumento della nuvolosità che ...

ROMA – Un weekend all’insegna del bel tempo per l’Italia dal 17 aprile secondo le previsioni meteo, con temperature medie in rialzo anche fino a 25 gradi. Da lunedì 20 aprile però una nuova ...

