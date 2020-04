In Scozia stop ai tornei dalla seconda alla quarta divisione (Di giovedì 16 aprile 2020) La Scottish Professional Football League ha diramato un comunicato attraverso il quale ha annunciato lo stop definitivo della stagione 2019/20 per quanto riguarda i campionati dalla seconda alla quarta divisione. La risoluzione è stata approvata con l’81% dei voti favorevoli. Come già anticipato dalla SPFL, le classifiche sono state stilate tenendo conto della media punti … L'articolo In Scozia stop ai tornei dalla seconda alla quarta divisione è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 aprile 2020) La Scottish Professional Football League ha diramato un comunicato attraverso il quale ha annunciato lodefinitivo della stagione 2019/20 per quanto riguarda i campionati. La risoluzione è stata approvata con l’81% dei voti favorevoli. Come già anticipatoSPFL, le classifiche sono state stilate tenendo conto della media punti … L'articolo Inaiè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Scozia stop In Scozia stop ai tornei dalla seconda alla quarta divisione Calcio e Finanza CALCIO, SCOZIA: STOP AI CAMPIONATI DA SECONDA A QUARTA DIVISIONE

La Scottish professional football league (Spfl), l'ente che raccoglie tutti i club professionistici del calcio scozzese, ha dichiarato ufficialmente conclusa la stagione 2019/20 per Championship, ...

Ore 20.10 - La Scozia si ferma In attesa di capire cosa ne sarà della Premiership ... se fosse impossibile una ripresa ma ci sarà un'ulteriore consultazione con le società coinvolte prima di una ...

