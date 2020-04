Coronavirus, per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici a Bogotà aperti 76 km di piste ciclabili (Di giovedì 16 aprile 2020) A Bogotà, capitale della Colombia con oltre 7 milioni di abitanti (secondo i dati ufficiali), hanno deciso di affrontare alcuni problemi collaterali correlati all’emergenza Coronavirus in maniera alternativa. Per ridurre il sovraffollamento dei mezzi pubblici, per esempio, sono stati aperti 76 km di piste ciclabili (che si vanno ad aggiungere ai 550 già esistenti): una … L'articolo Coronavirus, per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici a Bogotà aperti 76 km di piste ciclabili NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - Al Bano canta ‘Felicità’ per medici e operatori sanitari sotto il loro albergo |VIDEO

A Bogotà, capitale della Colombia con oltre 7 milioni di abitanti (secondo i dati ufficiali), hanno deciso di affrontare alcuni problemi collaterali correlati all'emergenza Coronavirus in maniera alternativa. Per ridurre il sovraffollamento dei mezzi pubblici, per esempio, sono stati aperti 76 km di piste ciclabili (che si vanno ad aggiungere ai 550 già esistenti):

