Coronavirus, l’impegno di “Totalife”: donati dispositivi di sicurezza e apparecchiature al Moscati (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Emergenza Covid, continua l’impegno di Totalife per l’Irpinia. L’Associazione di volontariato, impegnata da anni in Africa,sta realizzando e portando avanti diverse iniziative di solidarietà anche grazie al sostegno di molti cittadini che hanno risposto da subito all’appello di Totalife. “Ci fa piacere – precisa il presidente Roberto Godas – che il nostro invito a collaborare per il superamento dell’emergenza sanitaria sia stato raccolto anche da due nostri carissimi amici,Francesca e Paolo Sica, che hanno voluto fare una donazione a Totalife, in ricordo del figlio Carmine”. “Nel rispetto di quanto desiderato dai nostri amici, e dopo aver effettuato una approfondita verifica sulle esigenze dei reparti dell’Ospedale maggiormente coinvolto nella lotta al Covid19, ... Leggi su anteprima24 Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. L’Italia si è fermata per ricordare le vittime dell’epidemia di Coronavirus e onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari

Coronavirus - l’impegno dei medici nei lividi sui volti : le foto testimonianza

Coronavirus e l’impegno del Mario Negri : dal modello previsionale sui contagi agli studi per fermare la replicazione del virus (Di giovedì 16 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Emergenza Covid, continua l’impegno di Totalife per l’Irpinia. L’Associazione di volontariato, impegnata da anni in Africa,sta realizzando e portando avanti diverse iniziative di solidarietà anche grazie al sostegno di molti cittadini che hanno risposto da subito all’appello di Totalife. “Ci fa piacere – precisa il presidente Roberto Godas – che il nostro invito a collaborare per il superamento dell’emergenza sanitaria sia stato raccolto anche da due nostri carissimi amici,Francesca e Paolo Sica, che hanno voluto fare una donazione a Totalife, in ricordo del figlio Carmine”. “Nel rispetto di quanto desiderato dai nostri amici, e dopo aver effettuato una approfondita verifica sulle esigenze dei reparti dell’Ospedale maggiormente coinvolto nella lotta al Covid19, ...

Open_gol : L'impegno per gli altri di un panettiere di Temini Imerese, nel Palermitano, che nonostante le multe non si arrende - _Carabinieri_ : L’impegno a tutto campo dei #Carabinieri dei #NAS per fronteggiare l’emergenza #coronavirus: contrasto alle frodi i… - RegLombardia : #coronavirus Regione Lombardia vuole ringraziare tutti voi per l'impegno e i sacrifici di questo periodo. Non abbas… - IlGroane : Dalle Groane a Saronno, l’impegno del Rotary club contro il coronavirus - iltradate : L’impegno di Rotaract Tradate e Rotary Saronno nell’emergenza coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’impegno Coronavirus: Quagliariello, 'Conte rispetti impegno a riferire in Parlamento' Affaritaliani.it