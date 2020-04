Coronavirus: in Sicilia “procediamo con prudenza, niente euforia per i risultati ottenuti” (Di giovedì 16 aprile 2020) “Procediamo con prudenza, i risultati seppure in miglioramento non ci fanno andare in euforia“. Lo ha detto il governatore Siciliano Nello Musumeci, collegato con Mi manda Rai3. “Diminuiscono i contagi e i ricoveri in Sicilia – dice ancora il Presidente della Regione Siciliana – Abbiamo eseguito 40 mila tamponi in Sicilia e da oggi partono i test sierologici che abbiamo autorizzato“. “Aumenta anche il numero dei guariti – dice – tutto questo ci invita alla prudenza. Intanto, perché abbiamo seguito la linea del rigore e della fermezza fin dall’inizio“.L'articolo Coronavirus: in Sicilia “procediamo con prudenza, niente euforia per i risultati ottenuti” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - lo studio degli scienziati siciliani : “Riaprire prima il Sud”

Coronavirus : Amministrative - in Sicilia le elezioni slittano in autunno

Coronavirus - in Sicilia boom di test e casi crollati : il 99% dei tamponi è negativo. La Regione pronta a riaprire con una manovra da 940 milioni [DETTAGLI] (Di giovedì 16 aprile 2020) “Procediamo con, iseppure in miglioramento non ci fanno andare in“. Lo ha detto il governatoreno Nello Musumeci, collegato con Mi manda Rai3. “Diminuiscono i contagi e i ricoveri in– dice ancora il Presidente della Regionena – Abbiamo eseguito 40 mila tamponi ine da oggi partono i test sierologici che abbiamo autorizzato“. “Aumenta anche il numero dei guariti – dice – tutto questo ci invita alla. Intanto, perché abbiamo seguito la linea del rigore e della fermezza fin dall’inizio“.L'articolo: in“procediamo conper iottenuti” Meteo Web.

SkyTG24 : #Coronavirus. Spiagge bianche e pulite, acqua cristallina: per incentivare il futuro #turismo, l'iniziativa 'Adesso… - LegaSalvini : ?????? CORONAVIRUS, SALVINI: “IMMIGRATO POSITIVO SBARCATO IN SICILIA. IL GOVERNO METTE IN PERICOLO LA SALUTE DEGLI ITA… - LaStampa : Migrante positivo al coronavirus, cresce in Sicilia la paura del contagio: “Evitate i contatti con la popolazione” - palermo24h : Coronavirus in Sicilia: ecco le misure inserite nella manovra della Regione, aiuti alle famiglie e alle imprese - RosiFilippone : RT @Regione_Sicilia: #Coronavirus, in #Sicilia avviato screening con test sierologici - -