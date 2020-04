Coronavirus | dimesso Mattia | il più giovane paziente in terapia intensiva aveva

Capezzone : Grande notizia! Boris Johnson dimesso dall’ospedale ????????????. Un pensiero agli haters che avevano goduto per il suo r… - Agenzia_Ansa : Dimesso il 18enne Mattia: 'Contro il virus è stata una lotta' #Coronavirus #ANSA - fattoquotidiano : Coronavirus, sindaco di Bari Decaro consegna spesa a domicilio a paziente appena dimesso dall’ospedale. E lui lo ri… - infoitinterno : Coronavirus, fine dell'incubo per Mattia: il 18enne dimesso dopo un mese - infoitestero : Coronavirus, Boris Johnson dimesso: «Devo la vita ai medici -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dimesso

Si è dimesso il direttore sanitario del Policlinico “Mater Domini”, Franco Caracciolo ... Una decisione che arriva improvvisa, mentre il Policlinico è impegnato nel contrasto all’emergenza coronavirus ...Lui stesso sul suo profilo Twitter cercò di rassicurare tutti: "Secondo i test effettuati oggi, sono risultato positivo al coronavirus. Ora sono in buone mani in ospedale, non vi preoccupate. Conto di ...