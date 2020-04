Coronavirus, cos’è la “MicroClots”: la “tempesta infiammatoria” che determina trombi e aggravamento del paziente (Di giovedì 16 aprile 2020) La sindrome infiammatoria che i medici delle terapie intensive hanno osservato nei malati più gravi di COVID-19 si chiama “MicroClots“: il nome è stato assegnato da un team dell’ospedale San Raffaele e dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Il riferimento è alla “tempesta infiammatoria che ha come target soprattutto l’endotelio“, la parete interna dei vasi, a livello polmonare, e come conseguenza comporta “manifestazioni trombotiche in una percentuale significativa di casi, che peggiorano il quadro“: l’aveva descritta così nei giorni scorsi Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare del San Raffaele. Le osservazioni degli esperti dell’Irccs milanese sono pubblicate sulla rivista ‘Critical Care ... Leggi su meteoweb.eu Test sierologico coronavirus : che cos’è - a cosa serve - quali informazioni fornisce. Primi esperimenti in Italia

Cremona - procura indaga sulle morti per Coronavirus : “La gente ha diritto di sapere cos’è successo”

